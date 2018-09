Políticas do executivo madeirense permitiram aumento do rendimento disponível, defende PSD

Ler mais

O grupo parlamentar do PSD Madeira reuniu-se com a Ordem dos Economistas da Madeira no sentido de concretizar e aferir quais as preocupações deste organismo relativamente à economia regional. Os sociais democratas destacaram a importâncias das políticas que o executivo tem seguido que tem levado ao aumento do rendimento disponível e do consumo.

“Foi uma reunião produtiva para aferir o reconhecimento da situação económica regional, que se traduz num crescimento em mais de 60 meses, e na eficácia das políticas do Governo que tem permitido aumentar o rendimento disponível, mais consumo e mais investimento”, destacou Eduardo Jesus, deputado do PSD Madeira.

O social democrata fez ainda alusão ao apoio que tem sido dado às empresas na promoção do investimento, que conjugado com o aumento da actividade económico, tem contribuído para o decréscimo do desemprego na Região.

“Nesta reunião com a ordem analisamos esta tendência, e verificamos as preocupações do sector, e constatamos que a política é ajustada e recolher os resultados que a madeira precisa numa fase de expansão”, acrescentou.

E nesse campo Eduardo Jesus refere o contributo do turismo que tem contribuído com notoriedade e níveis de rentabilidade.

As preocupações que foram manifestadas “estão em linha com o que está a ser feito” pelo executivo, disse Eduardo Jesus, em que se inclui a “manutenção do incremento económico” e o alívio da carga fiscal.