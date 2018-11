Políticos e empresários discutem negócios no Tejo

O que pode a União Europeia fazer por si? Que obstáculos dificultam os negócios na UE? São duas das muitas questões que vão juntar decisores políticos e empresários numa viagem pelo Tejo e pelo Atlântico até Cascais com um objectivo: discutir ideias que fomentem um contexto económico estimulante ao desenvolvimento das empresas.

Do financiamento ao ambiente regulatório, o que visam as empresas e o que é que a UE faz, pode e deve fazer para o seu desenvolvimento vão colocar frente a frente decisores políticos (policymakers) e empresários (policyshakers).

A discutirem estes assuntos vão estar de um lado empresários como Nuno Sebastião CEO da Feedzai, João Magalhães da Academia de Código, Ahmed Farag da Booking.Com, Martin Gerogiev da Lendable, Karim Merali CEO da Fundação Aga Khan, ou Kay Hergt da BOSH Soft Tec. Do outro, vão estar decisores como Ann Mettler – Directora do think tank interno da Comissão Europeia (European Political Strategy Centre), Matti Maasikas (Vice Ministro para os Assuntos Europeus da Estónia), Eduardo Henriques (Director AICEP), Mario Mariniello (Digital Adviser do European Political Strategy Centre) ou Miguel Pinto Luz (Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais).

Como vai decorrer:

2 pitches (4min cada) de policyshakers a apontar barreiras e obstáculos à criação/ expansão de negócios na EU – um deles é de Nuno Sebastião (CEO da Feedzai)

2 pitches (4m cada) de policymakers sobre o trabalho da UE na ajuda às empresas – Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar + Deputy Minister for EU Affairs of Estonia Matti Maasikas + Ann Mettler, directora do think tank interno da Comissão Europeia (European Political Strategy Centre).

Segue-se um debate, onde todos poderão intervir e colocar perguntas, que será encerrado com uma análise final da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

Iniciativa paralela à Web Summit e organizada pela Câmara Municipal de Cascais, realiza-se no dia 6 de Novembro, com partida da Marina do Parque das Nações às 17h00 e chegada à Marina de Cascais às 20h00.

Outros participantes:

RAIZE, TÜV NORD AG, Beta-i, Invest Lisboa, NOVA SBE, Banco Europeu de Investimento e Deutsche Bank.

– Mario Mariniello (European Political Strategy Centre da Comissão Europeia)

– Embaixadora da Estónia em Portugal

– Pedro Valente da Silva (Chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal)

– Sofia Alves (Chefe de Representação da Comissão em Portugal )

– Representantes AR e Governo