Poluição do ar duplica e mata mais do que o tabaco, revela novo estudo

O número de mortes prematuras causadas pela poluição do ar duplicou, tendo causado cerca de 8 milhões de mortes em 2015. O novo estudo publicado no ”European Heart Journal” concluí também que o ar tóxico é mais fatal do que o fumo do tabaco.

Os cientistas usaram novos dados para estimar que cerca de 800 mil pessoas morrem prematuramente anualmente na Europa devido ao ar sujo, e que cada vida é interrompida por uma média de mais de dois anos. O estudo revela que os danos para a saúde causados ​​pela poluição do ar na Europa são superiores à média global.

A nova pesquisa, da co-autoria do professor Thomas Münzel, do Centro Médico da Universidade de Mainz, na Alemanha, indica que, embora a poluição do ar atinja os pulmões primeiro, o seu contributo para as doenças cardiovasculares e derrames cerebrais, através da sua infiltração na corrente sanguínea, é responsável por duas vezes mais mortes do que as doenças respiratórias.

Foi constatado que ocorreram 790 mil mortes adicionais em toda Europa e 659 mil na União Europeia (UE) em 2015, aproximadamente o dobro dos números estimados em estudos anteriores.

Desses totais, entre 40% e 80% das mortes ocorreram devido a doenças cardiovasculares (DCV, sigla em português), como ataques ou falhas cardíacas, o que sugere que a poluição ambiental causou o dobro de mortes por DCV do que por doenças respiratórias.

