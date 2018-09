Ponta Delgada celebra protocolo para promoção de inclusão tecnológica

A Câmara Municipal de Ponta Delgada assinou um protocolo com a Altice no sentido de promover as tecnologias e o ‘know-how’ necessários para uma comunicação mais inclusiva.

Entre essas medidas está o apoio ao empreendedorismo e promoção do emprego jovem, o apoio à Universidade Sénior, através de conetividade e equipamentos, a sensibilização para as TIC, projetos de voluntariado através da participação de colaboradores Altice Portugal. e exposições da Coleção de Arte Contemporânea da Fundação PT.

“Este protocolo reforça uma estratégia mais ampla que a Altice Portugal tem vindo, através da Fundação PT, a implementar na comunidade, nas áreas de formação qualificada dos jovens, apoio e responsabilidade social, criação de valor em territórios socialmente carenciados, promoção e divulgação da arte e cultura, apoio e estímulo ao empreendedorismo local, sustentabilidade ambiental e proteção da natureza, entre outras”, explicou João Sousa, Chief Sales Officer da Altice.

No entender de José Manuel Bolieiro, Presidente da Câmara de Ponta Delgada, este protocolo é importante porque permite concretizar uma “política pública de apoio às pessoas mais idosas” e combater o isolamento.