Ponta do Sol aprovou orçamento de sete milhões de euros

O município da Ponta do Sol aprovou um orçamento de sete milhões de euros, sendo que a margem de investimento deve rondar um milhão de euros.

A presidente da Câmara Municipal, Célia Pessegueiro, referiu que o orçamento “conta apenas” com verbas da Câmara e do Orçamento do Estado”, referindo que “infelizmente não foi possível atempadamente prever verbas” através de contratos-programa com o Governo Regional.

Célia Pessegueiro acrescentou que tendo em conta o Orçamento Regional para 2019 não prevê “nada de especial” para o concelho da Ponta do Sol, uma situação que diz lamentar.

O Orçamento inclui medidas como a atribuição de manuais escolares até ao 12.º, e a devolução de 5% do IRS. Estão ainda contemplada “uma “forte aposta na loja dos munícipes”, e ainda na promoção do “ordenamento e a coesão do território”, e em áreas como a reabilitação urbana, vias de acesso e estradas, e ainda a criação de desvios e redes para escoamento de águas pluviais.