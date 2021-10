Ponte pedonal sobre o rio Trancão vai ligar Lisboa e Loures em 2022

A revelação é feita, ao “Conversas com Norte”, por João Reis, responsável de parcerias governamentais da SPIN, a subsidiária da Ford, no que diz respeito ao conceito da micromobilidade. A empresa, que nasceu nos Estados Unidos da América em 2016, aposta forte nesta área, com recurso a trotinetes. Está a expandir-se pela Europa ao ponto de operar em mais de 70 cidades. Acaba de entrar no mercado português, com um investimento inicial de 350 mil euros, mais concretamente na cidade de Matosinhos. Ouça a entrevista no site do JE e na ‘playlist’ do JE no Spotify.