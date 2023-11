Esta é a terceira participação minoritária da empresa de investimentos imobiliários, sendo que desta vez investiu 363 milhões de euros numa carteira de 618 MW ativos renováveis.

16 Novembro 2023, 19h04

A energética espanhola Repsol associou-se de novo à empresa de investimentos imobiliários de Amancio Ortega, a Pontegadea, ao adquirir uma participação de 49% numa carteira de 618 MW de ativos renováveis por 363 milhões de euros.

Esta é a terceira participação da Pontegadea nos ativos renováveis da empresa de energia, o que consolida a aliança entre as duas empresas e reforça a estratégia da Repsol de incorporar sócios ou investidores em determinados negócios.

Esta carteira de ativos, que com esta transação fica avaliada em 740 milhões de euros, é composta por doze parques eólicos, com uma potência total de 398 MW e duas centrais fotovoltaicas com 220 MW.

A Pontegadea já tinha adquirido uma participação de 49% em dois ativos em renováveis da empresa, em novembro de 2021 no parque eólico Delta, por 245 milhões de euros, e em julho de 2022 no complexo fotovoltaico Kappa, por 27 milhões de euros.

A Repsol também cedeu ao The Renewables Infrastructure Group (TRIG) uma participação na central fotovoltaica Valdesolar (Badajoz) e estabeleceu uma aliança com o Credit Agricole Assurances e a EIP no negócio da geração renovável para impulsionar o seu crescimento.