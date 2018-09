Pontualidade nos voos da TAP é “vergonhosa”, admite Antonoaldo Neves

A pontualidade dos aviões da TAP é uma preocupação para o presidente-executivo da TAP, Antonoaldo Neves. Com uma taxa de pontualidade abaixo dos 50%, Antonoaldo Neves qualifica-a de “vergonhosa”. No entanto, segundo disse ao “Expresso”, tem o objectivo de tornar a TAP numa “empresa mais feliz, com pessoas ultraengajadas”.

No passado mês de agosto, o presidente-executivo da TAP revela que cerca de metade dos voos da TAP atrasaram mais de quinze minutos. Além disso, houve situações em que sete em cada dez voos sofreram atrasos maiores. No entanto, apesar dos problemas de pontualidade dos voos, Antonoaldo Neves esclareceu que a TAP já pôs em prática um plano para inverter esta situação para bem dos passageiros da companhia aérea.

Antonoaldo Neves admite que a empresa já contratou 3oo comissários de bordo mas alerta para o tempo despendido na sua formação. Além disso, como a TAP no ano passado não tinha aviões de reserva, este ano decidiu colocar dois aviões de médio-curso de reserva e outro para os voos de longo-curso.