A Porsche Holding Salzburg (PHS) vai assumir a dívida das nove empresas que adquire à SAG, nomeadamente o remanescente da dívida bancária que não é perdoada pelos bancos no âmbito de um acordo extrajudicial de recuperação que antecede o PER (processo especial de revitalização) da SIVA.

Segundo o Jornal Económico apurou, depois da reestruturação prevista no acordo de compra da SIVA à SAG, a Porsche assume uma dívida bancária que fica abaixo dos 100 milhões de euros.

Tal como foi comunicado, no âmbito de um acordo extrajudicial de recuperação apresentado para homologação no âmbito do PER da SIVA, a banca aceitou extinguir parcialmente os créditos de no mínimo 100 milhões de euros, para que a situação líquida da SIVA não fique negativa. Esse montante será determinado na data do fecho da transação.

