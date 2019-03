Porta de entrada de gás natural na Europa em risco?

Pode Portugal ser uma das portas de entrada de gás natural na Europa? A ambição já vem de longe, e serviria para a Europa ocidental diminuir a sua dependência do gás natural da Rússia, e dos interesses geoestratégicos do Governo de Vladimir Putin.

Em novembro de 2017, o primeiro-ministro assinalava a importância que Portugal poderia ter, através do porto de Sines, para reforçar a segurança de abastecimento europeia. “A segurança da Europa em matéria energética tem tudo a ganhar com a criação e de­senvolvimento de um novo terminal que nos permita receber gás natural na fachada atlântica, no porto de Sines, e diversificar as fontes de abastecimento da Europa, hoje dependentes da Rússia ou da Argélia. Podemos ser a nova porta para melhorar a segurança energética da Europa”, disse António Costa no final de 2017.

Mas a possibilidade de Portugal se tornar numa autoestrada de gás natural com origem nos Estados Unidos ou na Nigéria ficou um pouco mais distante, depois de um investimento considerado crucial não ter obtido luz verde: um novo gasoduto entre Espanha e França, através dos Pirinéus. O projeto foi chumbado pelo regulador espanhol (CNMC) e pelo francês (CRE) por três razões: a capacidade de interligação entre os dois países não está esgotada, os elevados custos de construção do projeto, e os aparentes poucos benefícios gerados para os consumidores, conforme escreveu o jornal ‘Público’ no início de fevereiro.

A oportunidade de Sines se transformar numa porta de entrada de gás natural na Europa ganhou força em 2014 em plena tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse ano, as tensões entre os dois países escalaram com a chegada ao poder de um Governo-pró Ocidente em Kiev, face ao anterior Governo pró-Moscovo.

A ajudar a este cenário também esteve o início das exportações norte-americanas de gás de xisto para a Europa. A Galp foi a primeira companhia europeia a comprar gás de xisto norte-americano em 2016. O primeiro carregamento chegou a Sines em abril, com o navio ‘Creole Spirit’ a transportar o equivalente a uma semana do consumo doméstico de gás natural em Portugal. Outras energéticas em Portugal, como a EDP e a Endesa, também já compraram gás norte-americano. Um desses exemplos foi em fevereiro de 2017, quando as duas companhias compraram gás natural dos Estados Unidos numa altura em que o consumo disparou quase 50% devido ao frio registado e à falta de chuva e vento, que provocou um recuo na produção hídrica e eólica.

Terceira interligação de gás com Espanha continua na gaveta

A terceira interligação de gás natural com Espanha permitiria a Portugal aumentar a sua segurança de abastecimento, ao mesmo tempo que iria permitir ao país exportar mais gás natural para a Europa. O gasoduto ligaria Celorico da Beira a Vale dos Frades, em Portugal, a Zamora, em Espanha, segundo o projeto da REN.

Esta interligação tem um custo previsto total de 139,1 milhões de euros.

A última vez que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) foi chamada a pronuncia-se sobre este investimento foi em abril de 2018. Na altura, este projeto ficou de fora dos projetos base da REN, passando para os projetos complementares, para avaliação e decisão posterior.

A ERSE apontou então que a concretização deste projeto deverá ficar “condicionada ao prévio desenvolvimento dos restantes projetos que permitirão concretizar o desenvolvimento do corredor entre Portugal, Espanha e França”, disse então o regulador, referindo-se ao gasoduto entre Espanha e França, projeto que continua também sem sair da gaveta.

Gás natural foi a fonte principal de eletricidade em 2018

O gás natural foi a fonte principal de abastecimento de eletricidade em 2018, com um peso de 27% no consumo.

Segue-se a energia eólica e hídrica, cada uma com 23%, segundo os dados da REN. Já o carvão pesou 21% no consumo nacional. Mais atrás, surge a biomassa (5%) e a solar fotovoltaica (1,5%).

Analisando os dados agrupados, as fontes renováveis abasteceram 52% do consumo, enquanto as fontes fósseis pesaram 48%.

Em 2018, o gás natural em Portugal atingiu o “segundo consumo anual mais elevado de sempre”, ultrapassado apenas pelo de 2017, ano em que foi registada uma seca, com a quebra de produção de eletricidade pelas barragens, e pelas eólicas, a ser parcialmente compensada pelas centrais a gás natural.

Segundo a REN, o gás natural consumido pelas centrais representou 32% do consumo total em 2018, mas este segmento registou uma contração de 25% face a 2017. Esta quebra foi parcialmente compensada por um aumento de quase 5% no segmento convencional, aponta a REN.