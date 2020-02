Portal da Queixa e OLX vão combater a fraude digital

O aumento exponencial das queixas de consumidores vítimas de fraudes em esquemas digitais, ou com recurso a meios digitais, foi o ponto de partida para que o Portal da Queixa e o OLX decidissem unir esforços no sentido de inverter este cenário. Contam também com o envolvimento da Associação Começar Hoje.

O principal objectivo desta parceria visa a estreita colaboração, troca de informação e sinergias entre as entidades, com o propósito de se criarem mecanismos de aprendizagem que ajudem os consumidores a evitarem este tipo de situações ou a minimizarem o impacto económico das mais variadas burlas existentes.

As queixas mais apresentadas são por fraudes que se verificam através de pagamentos online, esquemas fraudulentos através de SMS, roubos de identidade e dados pessoais, lojas online fictícias, phishing e outros tipos de cibercrimes.

Em 2019, o Portal da Queixa recebeu 3450 reclamações relacionadas com burlas, mais 13% do que em 2018. Em Janeiro de 2020, registaram-se 330 reclamações, o que significa um aumento de 19% quando comparadas às 277 verificadas em Janeiro do ano passado.

Todos os dias o Portal da Queixa recebe, em média, 10 casos relacionados com burlas ou esquemas de fraude que lesam os consumidores.