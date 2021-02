Portal informativo para migrantes em Lisboa lançado hoje

O portal informativo Lisboa Acolhe fica hoje ‘online’ e contará com informação sobre temas como saúde, habitação ou regularização, destinada aos migrantes que vivem ou queiram viver na capital .

Em comunicado, o gabinete do vereador dos Direitos Sociais da Câmara de Lisboa, Manuel Grilo (BE), destaca que o portal será “um processo em constante construção” e reunirá informações relevantes num só espaço.

“Ao convergir todas estas informações num só local, o portal pretende ser um ‘hub’ a partir do qual acede a toda a informação relevante para pessoas migrantes, habitualmente espalhada em diversos ‘sites’ governamentais sem integração”, salienta a câmara.

O projeto, que nasce “de e para imigrantes”, tem como objetivo que “Lisboa seja cada vez mais uma cidade que promova a igualdade para todos/as que a escolhem para viver”, lê-se ainda na nota.

A iniciativa foi desenvolvida pela Casa do Brasil de Lisboa, no âmbito do II Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Lisboa.

Segundo o município, a iniciativa surgiu de diversas parcerias, tendo envolvido “pessoas migrantes, associações, organizações governamentais e não-governamentais, academia e outras pessoas interessadas em divulgar informações relevantes para a promoção da participação e da garantia de direitos das pessoas migrantes em Portugal, em especial na cidade de Lisboa”.

“A metodologia de construção foi participativa com a realização de 13 grupos focais, presenciais e ‘online’, que reuniu um total de 151 participantes. A escolha dos conteúdos a partir das necessidades levantadas pelas pessoas e entidades destinatárias é um grande desafio e uma importante ação para a diminuição das desigualdades de oportunidades”, salienta a câmara no comunicado.

O portal pode ser acedido através do site www.lisboacolhe.pt.