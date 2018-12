Porto Business School destacada entre as melhores escolas da Europa pelo sétimo ano consecutivo

A Porto Business School voltou a destacar-se entre as melhores universidades da Europa no Financial Times (FT) European Business School Ranking. O ranking divulgado esta segunda-feira revela que a instituição ficou em 62.º lugar, pelo sétimo ano consecutivo, pela qualidade dos programas criados para responder às necessidades das empresas.

O FT European Business School Ranking avalia as escolas de negócios em cinco categorias: mestrados em gestão, MBA full-time, MBA executivo, formação para executivos aberta e formação para executivos customizada. O MBA Executivo da Porto Business School ficou em 59.º lugar, enquanto os programas “Open Executive Education” e “Custom Executive Education”, ocupam os 34.º e 36.º lugares neste ranking, respetivamente.

“Esta é mais uma evidência da qualidade e impacto do trabalho desenvolvido pela Escola, ao longo dos últimos 30 anos, desenvolvendo as competências necessárias para que indivíduos e organizações façam a mudança acontecer”, afirma Ramon O’Callaghan, Dean da Porto Business School.

Ramon O’Callaghan diz a presença neste ranking reforça a qualidade dos programas que a Porto Business School oferece e a “elevada qualidade da formação para executivos em Portugal – as principais escolas de negócios em Portugal estão no top 100 do mundo – o que, em termos proporcionais, considerando o rácio entre o número de escolas de negócios no top mundial por país e a sua população, faz de Portugal um dos países com maior representatividade neste ranking“.