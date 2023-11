BioCapital Investors Summit 2023 realiza-se no dia 18 de novembro na escola de negócios do Porto. O evento é destinado a empresas, especialistas e investidores, em geral, e tem como pano de fundo a sustentabilidade.

9 Novembro 2023, 16h10

Empresas, especialistas, startups, empreendedores, fundos de venture capital e corporate venture capital, investidores institucionais e outros players do sector reúnem-se, dia 18 de novembro, no BioCapital Investors Summit 2023 na Porto Business School para discutir como a sustentabilidade e o pensamento de vanguarda estão no centro de tudo o que o mundo futuro nos vai revelar.

A iniciativa pioneira tem formato presencial, entrada gratuita e vai trazer ao Porto oradores reconhecidos do ecossistema empresarial. Maryam Telmesani, Rodrigo de Alvarenga, Ana Domingues, Mila Kyriacou, Shirvine Zhang, Kai Martin, João Barros e Kaija Kurme-Jansone são nomes confirmados.

Os diferentes painéis e palestras vão abordar os temas “quentes” das empresas e da sustentabilidade, entre os quais a centralidade da energia limpa e da economia circular na atualidade, investimentos em tecnologia climática ou como podem os projetos em fase de arranque angariar financiamento.

O BioCapital Investors Summit nasce no âmbito do Corporate Start-up Programme, programa promovido pela Porto Business School que apoia empresas e startups a trabalharem em conjunto para fomentar a inovação. A cimeira conta com apoio e cofinanciamento do Projeto BIOPOLIS Norte 2020.