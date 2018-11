Porto de Lisboa bateu recorde de passageiros de cruzeiro em outubro

O porto de Lisboa registou em outubro o melhor mês de sempre em número de passageiros de cruzeiro, chegando aos 108.875 passageiros num só mês.

De acordo com a APL – Administração do Porto de Lisboa, o anterior máximo era de 96.261 e datava de outubro de 2013.

“Face ao mês homólogo de 2017, o crescimento este ano foi de 47%. Os passageiros em trânsito subiram 48%, dos 60.520 para os 89 791. Os passageiros em ‘turnaround’ foram mais 43% comparativamente a outubro de 2017 subindo, dos 13.381 para os 19.084″, adianta um comunicado da APL.

De referir que um cruzeiro em ‘turnaround‘ permite e entrada e saída simultânea de passageiros enquanto o navio está acostado num porto, neste caso, em Lisboa.

“O elevado fluxo do número de passageiros em ‘turnaround‘ em outubro deste ano deve-se ao facto de se terem registado maiores operações de ‘turnaround‘ e mais operações de ‘interporting‘ [cruzeiros que permitem a entrada de passageiros ao longo dos diveros portos onde atracam] – 8 ‘versus’ 4 – que contribuíram com 8.546 passageiros embarcados/desembarcados do total de 19.084 contabilizados”, acrescenta o referido comunicado da APL.

De acordo com este documento, “o aumento do número de escalas em ‘interporting‘ contribuiu para uma maior oferta do turismo de cruzeiros a partir de Portugal e permitiu o movimento de 5.390 passageiros de cruzeiro de nacionalidade portuguesa durante o mês de outubro”.

A APL revela ainda que, em termos de acumulado, de janeiro a outubro de 2018, a atividade de cruzeiros no porto de Lisboa registou 281 escalas e 486.588 passageiros.

“Estes números representam um crescimento de 1% em escalas e de 11% em número de passageiros face ao período homólogo de 2017”, conclui o comunicado da APL.