Porto do Funchal cresce 10% em escalas e 16% em passageiros

O Porto do Funchal cresceu de janeiro a agosto mais de 10% em escalas e mais de 16% em passageiros, em comparação com o período homólogo do ano passado.

Nos primeiros oito meses deste ano, o Funchal recebeu 286 402 passageiros, 106 870 tripulantes em 149 escalas registados, com um total de 730 desembarques e 661 embarques.

Em julho, o movimento ascendeu aos 7 479 passageiros e em agosto aos 6690.

Também o movimento de mercadorias está em ciclo positivo. A carga contentorizada cresceu no primeiro semestre deste ano nos portos da Madeira, totalizando 435 401 toneladas, mais 7 834 toneladas que no mesmo período de 2017.

A tendência de crescimento manteve-se nos graneis sólidos que atingiram no período em análise as 70 072 toneladas, enquanto no período homólogo ficou-se pelas 66 567 toneladas. Já a carga convencional atingiu as 16 439 toneladas, mais 791 toneladas que em igual período do ano anterior.

O Porto do Caniçal, o principal porto de mercadorias da região, cresceu no primeiro semestre deste ano, atingindo as 484 466 toneladas, mais 10 475 toneladas que nos mesmos meses de 2017.