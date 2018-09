Porto lança guia para quem quer investir em startups da cidade

A Câmara Municipal do Porto lançou esta terça-feira, 25 de setembro, um guia de investimento da cidade para investidores internacionais que queiram apostar em novas empresas tecnológicas na cidade e na região norte de Portugal. O guia foi apresentado a cerca de 80 inovadores corporativos, gestores de fundos de investimento e investidores independentes no Smart Capital 2018, um evento promovido pelo International Venture Club (IVC) em parceria com o Município do Porto.

O toolkit (guia), agora disponível online, “foi desenvolvido pela autarquia, através da estratégia ScaleUp Porto, em parceria com a Porto Business School. No documento são identificadas startups, empresas tecnológicas e inovadoras que estão a escalar na cidade e é dado a conhecer o ecossistema no que toca a projetos empreendedores e oportunidades de investimento. O objetivo deste toolkit é permitir aos investidores internacionais a identificação de oportunidades de investimento no Porto e Norte de Portugal”, refere comunicado oficial.

O Estádio do Dragão acolheu durante dois dias (20 e 21) o Smart Capital 2018 e algumas dezenas de investidores tiveram a oportunidade de discutir o futuro do investimento e de analisar este guia de forma direta.

Para além da maioria dos investidores internacionais presentes no evento, como a Gilde Healthcare Partners (Holanda), a Evonik Venture Capital (Alemanha) ou Jolt Capital (França), o Smart Capital contou também com nomes de empresas nacionais como a Indico Capital Partners, Portugal Ventures, SONAE IM, EDP Ventures, Pathena, Caixa Capital ou Armilar Venture Partners.

Para Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal do Porto e vereador de Inovação, “como cidade para fazer negócios e onde há inúmeras oportunidades para investimentos, o Porto recebeu este evento dando continuidade ao trabalho que se tem vindo a realizar. Importa-nos desenvolver condições para que as empresas possam escalar a partir da cidade, criando um ecossistema sustentável de inovação”, disse, citado pelo comunicado.