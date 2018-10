Porto recebe comemorações do Dia do Transitário 2018

O evento contará com os convidados Álvaro Costa, que falará sobre a “Visão global da cadeia de transporte e Logística”; Miguel Paiva Gomes – Global Chief Cargo Officer Tap que se debruçará sobre “Desafios e futuro do Transporte Aéreo”; Hermano de Sousa – Grupo Altri – Visão do Carregador (Exportador e Importador) e ainda com José Pires da Fonseca – General Manager Logistics Coal Chain & Future Corridors na empresa Rio Tinto Mining and Exploration e Pedro Galveia – Smart Ports.

Os desafios dos transitários

Paulo Paiva, Presidente da Direção da APAT, destaca como desafios presentes e futuros “a fraca competitividade dos aeroportos nacionais no departamento da carga e ainda a necessidade de mais e melhores estratégias para os portos e ferrovia”. “O transitário é quem trabalha na planificação, controlo, coordenação e operação de transporte. Estas atividades exigem agilização de processos entre os vários players do negócio, nem sempre acolhidos da mesma forma por todos, mas que sempre contam com a ação do transitário, que resolve e soluciona os problemas, intermediando muitas vezes as relações entre entidades privadas e públicas” continua. “A desmaterialização de processos e a eficiência dos processos aduaneiros, são aspetos que nos preocupam e onde pretendemos estar, na defesa intransigente dos interesses dos nossos associados, de forma transparente e aberta, numa postura colaborativa de forma a poder compartilhar as futuras eficiências” conclui o Presidente da Direção da APAT.

O papel dos transitários na economia portuguesa

Os transitários têm um papel central nas importações e exportações. “Segundo os últimos dados apurados, os mais de 250 associados da APAT têm um volume de vendas anual de mais de 2 mil milhões de euros e empregam mais de 5.400 pessoas, números que atestam o papel importante das empresas do setor na economia portuguesa” refere António Nabo Martins, novo Presidente Executivo da APAT.” Já Paulo Paiva refere que “os transitários, por força da sua atividade diária, são desde sempre um barómetro para economia, na medida em que lidamos com vendas no exterior e conseguimos prever como serão os meses seguintes”.