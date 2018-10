Porto Santo recebe jornadas transnacionais do projeto Margullar para debater a Macaronésia

O Porto Santo vai receber as jornadas transnacionais do projeto Margullar, esta sexta-feira, juntando delegações da Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde e Senegal, que vão abordar a arqueologia subaquática da Macaronésia.

As jornadas transnacionais vão debruçar-se sobre o tema ‘Museus e Rotas: a tutela e a transmissão do património arqueológico de origem subaquática’, e dirigem-se aos operadores na área do mar tendo como objectivo uma maior divulgação do património arqueológico subaquático de todos os países envolvidos nesta iniciativa.

A sessão de abertura inclui Idalino Vasconcelos, presidente da Câmara do Porto Santo, Cristina Pedra, presidente da Associação Comercial e Industrial de Funchal (ACIF-CCIM) – Madeira, Rita Lanzarote, Chefe de Fila do Projeto Margullar, e Paula Cabaço Secretária Regional do Turismo e Cultura.

Entre os intervenientes nestas jornadas destacam-se: Paulo Alexandre Monteiro, Investigador, Instituto de Arqueologia e Paleociências, Universidade Nova de Lisboa, Augusto Salgado, Professor de História Naval, Director da Biblioteca e do Museu e Subdiretor do Centro de Investigação Naval (CINAV), Jacinta Bugalhão, Arqueóloga da Direção Geral do Património Cultural de Portugal.

As jornadas vão debater a carta arqueológica subaquática do Arquipélago da Madeira, o património cultural subaquático na Barra de Lisboa, coleções arqueológicas sobre a vida a bordo nas rotas transatlânticas, a tutela e a transmissão do património arqueológico de origem subaquática nos Açores, a preservação e de transmissão do património cultural e social de Cabo Verde, e o desenvolvimento de um circuito turístico subaquático, em Gorée, no Senegal.