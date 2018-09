As administrações portuárias nacionais registaram uma quebra da atividade no primeiro semestre deste ano. Segundo uma análise efetuada pelo Jornal Económico, baseada nos dados publicados pelo INE – Instituto Nacional de Estatística nos primeiros dois trimestres deste ano, na primeira metade deste ano a atividade marítima nacional registou uma queda de 0,82% no que respeita ao número de embarcações entradas nos portos nacionais. Nos primeiros seis meses deste ano, entraram nos portos nacionais 7.038 embarcações, um valor inferior ao verificado no período homólogo de 2017 – 7.096 embarcações.

Segundo essas estatísticas do INE, a quebra de atividade do setor portuário foi ainda mais acentuada no que respeita ao movimento de mercadorias, que passaram de 46,7 milhões de toneladas no primeiro semestre do ano passado para 45,45 milhões de toneladas nos primeiros seis meses deste ano, o que representou uma descida de 2,7%.

