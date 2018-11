Portugal 2020: Falhas informáticas atrasam fundos comunitários

Quase cinco anos depois do Quadro Comunitário de Apoio ter iniciado, há linhas de financiamento do Portugal 2020 que ainda não abriram, devido à mudança de sistema informático. Desde empresas que aguardam por uma resposta às candidaturas a instituições que aguardam por reembolsos, os fundos comunitários retidos encontram-se na ordem dos milhões de euros, havendo entidades que estão a dever seis meses de salário aos seus colaboradores, revela o ”Jornal de Notícias” na edição desta sexta feira, 2 de novembro.

O atual Quadro Comunitário está em vigor entre 2014/2020 e aponta para que Portugal venha a receber 25 mil milhões de euros para o conjunto dos fundos que serão atribuídos no âmbito de cada um dos 16 programas operacionais.

Os constrangimentos e incapacidade de resposta às empresas são resultado de problemas no atual sistema informático que teve de ser adaptado a 10 programas operacionais, cada um com várias ramificações. Segundo o ”JN”, a este problema acresce a falta de recursos humanos e a contratação de pessoas sem experiência que contribuíram para se alcançar o estado “caótico” atual.

”Ao início, a situação era aflitiva. Em 2015 e 2016, os técnicos não tinham nada para fazer e ocupavam o tempo a jogar cartas” revela um colaborador de um dos organismos que gerem fundos comunitários, ao jornal. ”Estivemos meses a olhar para o teto, porque as entidades nem sequer se podiam candidatar, pois os avisos de financiamento nem sequer estavam abertos. Nunca houve uma gestão tão demorada dos fundos comunitários, apesar de termos dinheiro e técnicos” conclui.

O ‘JN’ avança que a entidade gerente dos fundos comunitários confirma que “o Sistema de Informação de suporte à gestão do FSE (Fundo Social Europeu) no QREN (Quadro de Referência Estratégica Nacional) não estava ancorado em soluções tecnológicas que permitissem a sua continuidade no PT 2020”, pelo que as funcionalidades foram disponibilizadas de forma faseada, reconhecendo a existência de “problemas pontuais” e garantindo que “estas circunstâncias iniciais se encontram ultrapassadas”.