Portugal ainda só cumpre três das oito metas europeias para 2020

Das oito metas definidas no âmbito da Estratégia Europa 2020, somente três foram atingidas por Portugal, nos objetivos que começaram a ser delineados em 2010, segundo revela a edição terça-feira, 9 de outubro, do jornal “Público”.

As metas cumpridas estão relacionadas com a redução da pobreza e a diminuição das emissões de gases com efeito estufa, por exemplo. Contudo, nos objetivos virados para a educação, investigação e emprego, existe ainda um caminho a percorrer para atingir os valores traçados para o final desta década. Estes objetivos foram traçados em termos gerais ao nível da União Europeia (UE) e adaptadas a cada país (ou seja, para cada Estado foram definidas metas concretas).

O limitar do consumo de energia primária e final não ultrapassando 22,5 e 17,4 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, foi outro dos objetivos atingidos até esta altura. Na edição de 2018 do ‘Retrato de Portugal na Europa’, é apresentado esta terça-feira em Bruxelas, na Bélgica, a Pordata (projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos) mostra a que distância o nosso país está de cumprir essas metas e como se posiciona nos outros indicadores em relação aos restantes países europeus.