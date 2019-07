Portugal atira reembolso de 797 milhões de euros em dívida para 2026 e 2028

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) adiou esta quarta-feira o reembolso de 797 milhões de euros, numa operação de troca de dívida para alongar Obrigações do Tesouro (OT) que venciam em 2020 e 2021.

O Tesouro comprou 256 milhões de euros de OT com maturidade em 15 de junho de 2020 e 541 milhões de euros de OT com maturidade em 15 de abril de 2021. Em troca, vendeu obrigações com maturidade em 21 de julho de 2026 e 17 de outubro de 2028.

Com esta operação, o ICGP financia-se a uma taxa mais baixa e adia o pagamento de dívida. Em maio, a instituição liderada por Cristina Casalinho comprou 742 milhões de euros em OT que chegavam à maturidade a 15 de abril de 2021 e em troca, o Tesouro emitiu o mesmo valor em obrigações com maturidade a 21 de julho de 2026. Em termos de juro, a operação ofereceu vantagens ao IGCP já que as OT com maturidade em 2021 tinham uma taxa de cupão de 3,85%, enquanto os títulos com maturidade em 2026 uma taxa de cupão de 2,875%.

