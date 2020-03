Portugal cresce menos do que os países da Coesão? Solução passa pela política, dizem economistas

“Porque não crescemos como os outros países pobres da Coesão?”. Foi este o mote da discussão que reuniu no mesmo painel o presidente do Movimento Europa e Liberdade, Jorge Marrão, o ex-ministro da Indústria e Energia Luís Mira Amaral e o presidente da Ordem dos Economistas, Rui Leão Martinho para convergirem na resposta: a política.

Os três oradores defenderam, numa discussão moderada pelo director-adjunto do Jornal Económico, Shrikesh Laxmidas, que a classe política precisa trilhar o caminho de olhar para o longo prazo e não apenas para os resultados eleitorais, apostando em reformas estruturais e em reflexos profundas sobre a produtividade e a competitividade.

“A classe política está constantemente a discutir a preferência distributiva dos eleitores”, disse Jorge Marrão, sublinhando que “se não for a política a tomar conta dos destinos do país, não vão ser os ministério da Economia. Hoje a ideia é manter o poder, gerir o que produzimos através do Orçamento do Estado. O debate político é vicioso, sempre à volta do que é que vamos fazer com o Orçamento”.

É neste contexto que Luís Mira Amaral recordou que “nos anos 90, Portugal era um exemplo para os países do Leste Europeu, enquanto o problema que temos agora é que são esses países que são agora exemplo para nós e não conseguimos lá chegar”. Para o economista e antigo ministro “o problema é do nosso ecossistema político e social que não permite que avencemos”.

“Os países do Leste adotaram um pragmatismo que não temos. Já esquecemos o período da ‘troika’, que levou à bancarrota, e estamos a voltar aos mesmos erros”, sublinhou, realçando que “no capital intelectual já estão à nossa frente”, ainda que “em termos do capital físico em Portugal ainda é superior ao Leste Europeu”.

“Alguém fala em produtividade e competitividade no Governo e nos partidos que o suportam? Temos problema dramático de micro-empresas de baixa dimensão, baixa produtividade”, identificou ainda, apelando à implementação de incentivos para a fusão e aquisições.

Rui Leão Martinho exemplificou, com base em dados da Comissão Europeia, que entre os países da Coesão que Portugal e Espanha este ano e em 2021 vão crescer menos de 2%. “A posição de Portugal nos países da Coesão é nitidamente má. Portugal vai precisar de mais de 200 anos para alcançar uma média da união europeia”, disse.

Para o responsável da Ordem dos Economistas “muitas reformas ficaram por fazer”, enquanto a maioria dos países de Leste “não perderam tempo e foram fazendo essas reformas”.

“Em Portugal, muitos governos de compromissos, de alianças, de coligação, o que é necessário para manter governos são negociações permanentes. Vamos perdendo oportunidades, mantendo porque conseguimos determinado tipo de variáveis positivas e estamos longe do pleno, que era crescer muito mais”, acrescentou.

Neste sentido, salientou que deve haver “a capacidade política e ambição para não estar nos países a coesão, mas para isso teríamos que querer efetivamente fazer essas reformas, pô-las e prática”.