Portugal depende de 20 mil milhões para garantir a 100% energia limpa até 2040

Para atingir os 100% de energia renovável distribuída no país, em 2040 – ou seja, que toda a energia seja produzida por fontes renováveis -, Portugal precisa de investir cerca de 20 mil milhões de euros, noticia o “Correio da Manhã” esta segunda-feira.

A meta definida só será atingível se for retomado o investimento em novas centrais.”Quase parámos [nos últimos anos]”, afirmou o presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), António Sá da Costa.

Ainda assim, para o responsável do organismo, Portugal está a fazer “de forma gradual” a transferência de uma produção de energia baseada em combustíveis fósseis para fontes renováveis. As principais fontes dessa energia limpa provém da água, do vento, do sol, da biomassa e das marés e das ondas.

“Face às metas pretendidas, vamos ter de acelerar o ritmo”, alertou o homem que acredita, ainda, que há fontes de energia, com a eólica e a solar, que já não precisam de subsídios.