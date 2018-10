Portugal e Bélgica “têm de criar uma relação mais próxima”, defende federação de empresas belgas

A visita de três dias do rei e da rainha belga a Portugal termina esta quarta-feira, com uma passagem pela cidade do Porto, onde serão recebidos pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. A chegada dos belgas a terras lusitanas veio no sentido de fortalecer as relações empresariais e económicas entre Portugal e a Bélgica. O rei Philippe, na conferência de imprensa desta segunda feira, enalteceu o “sentido de ser europeu” de Portugal, considerando que a visita de Estado será “uma oportunidade única” para reforçar a já “longa história” das relações luso-belgas.

Juntamente com o casal real veio o presidente da Federação das Empresas da Bélgica (FEB – Fédération des Entreprises de Belgique, em francês), Bernard Gillot, que se sentou em conversa com o Jornal Económico (JE) no sentido de abordar as expectativas desta visita do Estado.

Bernard Gillot afirma que as empresas, tanto em Portugal, como na Bélgica “estão num bom caminho’’ e que o importante agora é fortalecer a cooperação bilateral. Segundo os dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), em 2016, ”Portugal foi o 37º fornecedor da Bélgica, com uma quota de 0,4% em 2016, tendo as importações belgas registado um aumento de 8% face ao ano anterior’. ‘’Fiquei surpreendido com os números” afirmou. “Pensei que a relação entre nós fosse mais forte. Esses números são um sinal de que temos de melhorar a nossa cooperação, e por isso, é que esta visita é tão importante’’.

A CIP- Confederação Empresarial de Portugal e a FEB, juntaram-se ontem, 23 de outubro, para promover o Encontro Empresarial Portugal-Bélgica na Gulbenkian. O presidente da federação belga referiu estar ‘’entusiasmado’’ com a iniciativa, visto ser uma ‘’ótima’’ oportunidade de networking entre as duas nações. ‘’Somos ambos países pequenos e por isso tem que haver mais apoio entre nós. Temos que nos conhecer melhor e fazer uma troca de know-how entre as empresas. Se não criarmos uma relação mais próxima, jamais desenvolveremos parcerias comerciais melhores, e esse é o meu principal objetivo durante o evento’’.

Gillot avaliou o atual momento económico entre a Bélgica e o resto da rede europeia como positivo, já que se prevê um aumento de 1,7% do PIB em 2018. Apesar deste crescimento, Bernard confessou que antecipava números mais altos. “Isto deu-se devido aos conflitos multilaterais entre os Estados Unidos e a China e, até mesmo, o Brexit. Estamos a sentir o impacto económico, mas continuamos a crescer apesar de tudo’’, explicou ao JE, acrescentando ainda que tanto a Bélgica como o resto da Europa deverão preparar-se para os desafios que se avizinham.

Relativamente à saída do Reino Unido da União Europeia, Gillot afirma que a demora na decisão está a afetar ”negativamente” a Europa, visto que é a ”primeira vez que o continente ‘encolhe’ invés de expandir. “Já se passaram dois anos e ainda nada aconteceu, apenas conversa. Eles não têm uma solução e o tempo está a passar. Em Bruxelas, pediram para estender o prazo da decisão, mas não há tempo’’. O dirigente belga sublinha a urgência em tomar uma decisão, visto que a Inglaterra ‘’é o quarto maior parceiro comercial da Bélgica. [A saída] seria uma grande perda para nós.’’ Apesar disso, o belga admite não ter certezas se a saída dos ingleses se concretizará.

Quanto aos desafios empresariais, Gillot acredita que há uma falta de recursos humanos e competências. ‘’Para garantir o crescimento, temos de ter pessoas competentes. Um aspeto que é constantemente referido pelas empresas, é a falta de pessoas com capacidades. Muitas dessas competências simplesmente não estão disponíveis, nomeadamente, na área da engenharia electrónica, digital e farmacêutica.’’ Em 2019, Gillot antevê que esta falta de recursos possa ser um problema para crescimento empresarial. ‘’Por outro lado, o nosso governo regulou alguns impostos [no OE2019] que poderão facilitar a economia das empresas. Temos uma nova política de impostos que poderão resultar num aumento do rendimento profissional. Os contributos para a segurança social dos funcionários públicos, que antes eram de 33%, vai baixar para 25% no próximo ano. E agora estamos ao mesmo nível que muitos países na rede europeia’’, acrescentou o presidente da federação belga, visivelmente satisfeito.