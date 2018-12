Portugal é eleito o ‘Melhor Destino do Mundo’ pela segunda vez

Portugal foi eleito pelo segundo ano consecutivo o ‘Melhor Destino do Mundo pelo World Travel Awards, considerado os mais importantes prémios do turismo a nível mundial. A cerimónia aconteceu neste sábado, na Praça do Comércio, em Lisboa, e foi a primeira vez que se realizou no nosso país.

Citada em comunicado, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, afirmou ser “um enorme orgulho receber novamente esta distinção”.

Nesta 25ª edição Portugal competiu com países como África do Sul, Brasil, Espanha, EUA, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Malásia, Maldivas, Marrocos, Nova Zelândia, Quénia, Ruanda, Sri Lanka e Vietnam e foi ainda reeleito o ‘Melhor Destino da Europa’.

O prémio resulta da votação do público, mas também da votação que é feita por 200 mil profissionais da indústria do turismo, representantes de 160 países.

Portugal recebeu este ano um total de 16 prémios dos World Travel Awards, conhecidos como os “Óscares do Turismo”.

A lista começa com o país eleito como o melhor destino do mundo pelo segundo ano seguido (algo nunca visto antes nestes galardões), alarga-se a Lisboa (que ganhou em duas categorias), à Madeira e até aos Passadiços do Paiva ou à empresa Parques de Sintra – Monte da Lua.

Nota ainda para os prémios ganhos por quatro hotéis e um resort em diferentes categorias, mas também para a TAP (três prémios) e até para a autoridade responsável, em nome do Ministério da Economia, por promover as visitas ao país, o Turismo de Portugal.

Os World Travel Awards foram criados em 1993 para distinguir «os melhores exemplos de boas práticas no setor do turismo, à escala global» e para “estimular a competitividade e a qualidade do Turismo”.