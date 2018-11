Cada vez mais jogadores de futebol olham para a sua equipa como “um mero trampolim” para os mercados mais lucrativos, de acordo com uma análise demográfica ao mercado de trabalho dos futebolistas, na Europa, no acumulado entre 2009 e 2018, elaborada pelo CIES – Observatório do Futebol e divulgada este mês. E em Portugal, como vê o jogador de futebol o mercado português, designadamente a primeira liga? Será um “trampolim” ou será considerado um terreno lucrativo para o futebolista profissional?

“Diria que é visto como um trampolim”, opina Ricardo Monteiro, jogador de 35 anos do Rio Ave, ao Jornal Económico. Conhecido dentro de campo como Tarantini, o atleta que desenvolve um projeto no âmbito da literacia financeira – A Minha Causa – para atletas profissionais aponta: “Basta ver o número de anos que os jogadores fazem carreira consecutiva em Portugal. E não direi só jogadores, aos treinadores está a acontecer o mesmo”.

Há uma mudança comportamental no futebolista e o trabalho de longa duração do CIES, cuja análise inclui Portugal, conclui que na origem deste cenário está o facto de a maioria das equipas europeias estarem “voltadas para o curto prazo”. O atual contexto futebolístico europeu está “cada vez mais segmentado e especulativo”, o que reflete a tendência de dirigentes e agentes desportivos procurarem, hoje, “otimizar o retorno financeiro no mercado de transferências, em detrimento de critérios eminentemente desportivos”.

O cenário pode ser problemático – não só pelo desempenho sociodemográfico que um clube de futebol profissionalizado pode ter na sua localidade, tendo em conta que o futebol é um desporto de massas, mas, sobretudo, pelos impactes negativos provocados no mercado de trabalho do jogador de futebol profissional.

Perante o quadro descrito pelo CIES, qual é o cenário do mercado de trabalho do futebolista em Portugal?

