Portugal é o sexto país da UE com o preço mais alto da eletricidade

No 1º semestre de 2018, Portugal era o sexto país da União Europeia a 28 com o preço da eletricidade mais elevado e quarto país com o preço do gás mais alto, segundo dados do Eurostat.

“Portugal era o sexto país da UE com o preço da eletricidade mais elevado no 1º semestre de 2018, mantendo a sua posição face ao 2º semestre de 2017”, diz o gabinete de estatística da Europa. Portugal é o segundo país com maior percentagem de impostos incluídos no preço da eletricidade (55,2%) a seguir à Dinamarca (67,7%), sendo a média da União Europeia de 36,7%.

No 1º semestre de 2018, o preço da eletricidade nas famílias registou uma variação homóloga de -1,7% em Portugal, de -0,4% na Zona Euro e de 0,4% na UE, segundo os mesmos dados do gabinete de estatística europeu, trabalhados pelo Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia.

Os maiores aumentos no preço da eletricidade entre os Estados-Membros, entre o 1º semestre de 2017 e o 1º semestre de 2018, registaram-se na Estónia (+11,7%), Holanda (+9,2%), Croácia (+9,2%), Eslováquia (+9,1%), Reino Unido (+6,4%) e Suécia (+4,7%). Em contraste, as maiores quedas ocorreram na Polónia (-4,3%), Grécia (-3,6%), Letónia (-3,5%), Malta (-3,2%), Alemanha (-3,2%), Itália (-3,0%) e Bélgica (-2,4%).

Portugal era ainda o quarto país da UE a 28 com o preço do gás mais elevado no 1º semestre de 2018, subindo duas posições face ao 2º semestre de 2017 e é o 12º país com maior percentagem de impostos incluídos no preço do gás (25,3%), a seguir à Dinamarca (67,7%) e sendo a média da UE de 27,1%.

Para o mesmo período, o preço do gás nas famílias registou uma variação homóloga de -1,8% em Portugal, de 1,7% na Zona Euro e de 1,4% na UE.

Relativamente ao preço do gás, entre os Estados-Membros registaram-se aumentos na Bulgária (+14,91%), Lituânia (+9,3%) e Holanda (+6,8%). As maiores quedas ocorreram na Estónia (-4,3%), Portugal (-1,8%), Luxemburgo (-1,7%), Suécia (-1,4%) e Eslovénia (-1,1%). Não há dados disponíveis para a Finlândia, Grécia, Chipre e Malta.