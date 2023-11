Adeptos ao poder? Plataforma de crowdfunding norte-americana quer dar a possibilidade aos fãs de participar em decisões dos clubes. Portugal está entre os países-alvo deste investimento. Leo Learth, technology and digitalization da f2o, é o convidado desta edição.

3 Novembro 2023, 19h00

Os clubes nacionais estão na mira do investimento através de uma plataforma que se propõe a colocar os adeptos como donos do jogo. A ideia é arrojada e pretende mudar o modelo relativamente à propriedade dos desportos profissionais. Leo Learth, technology and digitalization da f2o, é o convidado deste programa.

Destaque ainda para a análise de três números que marcaram a semana: o valor da Seleção portuguesa que subiu no ranking da FIFA; o presidente de clube que chegou às mil vitórias e um português do qual Pep Guardiola não prescinde.