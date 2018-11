Portugal é bom exemplo para introdução do IVA em Angola

O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) entra em vigor em julho do próximo ano em Angola e não em janeiro como estava inicialmente previsto, devido a legislação ainda em preparação. A introdução do imposto que recai sobre os produtos e serviços é uma medida há muito reclamada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que está a apoiar tecnicamente o processo. E abrangerá as empresas portuguesas presentes em Angola, num processo em que Portugal é apontado como um bom exemplo para o fisco angolano que conta com a cooperação de Autoridade Tributária (AT).

Em causa está uma medida que poderá contar com a partilha da experiência da administração fiscal portuguesa, nomeadamente ao nível da oferta de serviços digitais que aposta no apoio ao cumprimento voluntário, na disponibilização dos serviços aos cidadãos, mas também no combate ao incumprimento e à fraude fiscal. São vários os exemplos portugueses a este nível como a introdução do e-fatura, o sistema eletrónico de emissão de faturas e sua comunicação ao Fisco que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2013.

O aprofundamento da cooperação fiscal decorre no âmbito da parceria existente há alguns anos entre as equipas técnicas das administrações tributárias dos dois países, constituindo uma das áreas da política de cooperação entre o Portugal e Angola e que está patente na presença de técnicos da Administração Geral Tributária (AGT), congénere angolana da AT no âmbito da visita oficial de três dias do Presidente da República de Angola a Portugal.

Nos últimos meses, os responsáveis da AGT têm intensificado os encontros com produtores de Sistemas de “Software” de Facturação e Contabilidade, bem como os responsáveis das empresas tipográficas que imprimem facturas. Contactos que se desenvolvem enquanto vários diplomas estão a ser discutidos por um grupo técnico do Conselho de Ministros de Angola para serem enviados à Assembleia Nacional. São os casos dos regimes jurídicos das Facturas e da Submissão Electrónica, diplomas que vão ajudar a reduzir a fuga ao fisco e à fraude fiscal, devido ao trabalho de fiscalização que a AGT vai fazer ao cruzar as informações. Ou seja, quando alguma empresa vender algo sem declarar, se quem comprar declarar, os sistemas vão registar os movimentos efectuados e, de imediato, descobrir-se-á toda a verdade.

Em março, no fim de uma missão de avaliação do desempenho económico, o diretor do Departamento Angola do FMI, Ricardo Velloso, defendeu, na sequência de contactos com o governo, que o imposto fosse aplicado de forma progressiva a partir de 1 de janeiro de 2019, começando nas grandes empresas e sendo depois alargada a base tributária.

“Eu acho que o plano actual é de que ele seja aplicado primeiro aos grandes contribuintes, que estão mais preparados para este tipo de imposto, e ao longo dos próximos anos que a base seja ampliada. Acho que esta é uma maneira interessante de, por um lado, implementá-lo o mais rápido possível, mas por outro lado implementá-lo de uma maneira flexível”, declarou Adilson Sequeira, coordenador do Grupo Técnico para a introdução do IVA, citado pelo “Jornal de Angola”.

O adiamento da introdução do imposto para o segundo semestre de 2019 vai permitir que os comerciantes e o país se organizem melhor. Isto porque, os grandes e pequenos comerciantes que ainda não têm a contabilidade organizada, não têm facturas- Há ainda necessidade de se consolidar outras questões técnicas, podendo aqui os técnicos da AGT colher benefícios de outros sistemas fiscais como é caso do português.

IVA vai substituir imposto de consumo

O Governo angolano prevê a substituição do imposto de consumo por um novo imposto. Atualmente o imposto de consumo permite a dupla tributação que é o “efeito cascata”, uma realidade de muitos países, e que Angola pretende evitar. Com a introdução do IVA, o Executivo angolano pretende aplicar ainda dois regimes ao nível da sua aplicação.

Ou seja, inicialmente terá o regime geral para as empresas nesta categoria, onde se poderá liquidar o IVA nas faturas, deduzir nas aquisições, e solicitar o respetivo reembolso. Já o regime de não sujeição irá permitir que estes comerciantes não liquidem o IVA nas faturas.

Segundo a AGT, o que se pretende com a entrada em vigor 2019 é manter o regime de não sujeição das empresas que estiverem abaixo do linear, e ter o regime geral como obrigatório para os contribuintes cadastrados na Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes, devendo para o efeito obedecer ao cumprimento do período transitório de dois anos que vai até 2020.

A proposta de lei que aprova o Código do IVA, composta por oito artigos e o respetivo Código, com 75 artigos, constitui mais um passo para o alargamento da base tributária, redução da fraude e evasão fiscal, potenciação da receita não petrolífera e, sobretudo, um instrumento que vai garantir maior justiça tributária, de acordo com o Ministério das Finanças angolano.