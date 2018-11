Muitos portugueses passam horas a trabalhar ao serão, aos fins-de-semana e até nas férias, encurtando o tempo que têm para si, para a sua família e para os amigos. A conclusão é do estudo Work Life Balance, da empresa de recrutamento especializado Michael Page, realizado em 13 países da Europa, a que o Jornal Económico teve acesso.

Neste grupo, Portugal integra o “Top 3” dos países onde os trabalhadores levam mais trabalho de casa. Pior mesmo só a Espanha. Aos fins-de-semana acontece o mesmo. E durante as férias? Igual. De acordo com o estudo, quase metade dos inquiridos também faz algum tipo de trabalho, às vezes (sometimes, no original em inglês). E quando trabalha fora do horário de trabalho onde o faz? “Em casa”, diz a maioria.

O chamado home office leva a que a esfera profissional e pessoal esteja cada mais indissociável entre si, o que torna quase impossível descortinar a linha vermelha que não deve ser passada. A questão está a preocupar o governo, que vê no desequilíbrio entre os dois pratos da balança uma agravante ao problema demográfico. António Costa quer adoptar medidas. Isso mesmo anunciou em maio último, na Batalha, no encerramento do Congresso do PS, onde prometeu levar o assunto ainda este ano à Comissão Permanente da Concertação Social, órgão que junta governo, patrões e sindicatos.

