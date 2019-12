Portugal entre os países onde a Europol realizou megaoperação de combate à lavagem de dinheiro

A Europol realizou uma megaoperação de combate à lavagem de dinheiro, que terminou com a prisão de 228 indivíduos. Portugal encontra-se entre os 31 países onde a operação teve lugar, segundo a polícia europeia.

Além das detenções, as autoridades europeias também identificaram 3.833 mulas, as pessoas que transportam o dinheiro entre países. A operação decorreu entre setembro e novembro deste ano.

Mais de 650 bancos, 17 associações bancárias e outras instituições financeiras reportaram 7.520 transações de dinheiro fraudulentas, ajudando a impedir a perda de 12,9 milhões de euros.

A operação coordenada pela Europol contou com a ajuda de várias autoridades policias, judiciais, e financeiras das mais de três dezenas de países, incluindo Portugal.

“Durante a operação de três meses, a Europol apoiou as operações ao assistir as autoridades nacionais com informação para cruzar nas bases de dados da Europol e a recolha de informação para análises”, segundo esta autoridade.