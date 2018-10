Qual é o vosso outlook macroeconómico para a Europa?

Estamos underweight em Europa, no sentido geral. Não que não gostemos da Europa, onde há empresas com bons resultados, empresas globais. 50% das receitas das empresas na Europa vêm de fora da continente, portanto são hoje muito mais globais do que eram. Achamos, no entanto, que há, hoje em dia, regiões com maior atratividade e é por isso é que estamos a ver fluxo para fora da Europa. Há outras regiões como os EUA, que em comparação, estão com muito melhor desempenho do que a Europa. O fortalecimento do dólar também beneficia a competitividade das empresas e exportações europeias.

Pela primeira vez em muitos anos a Europa tem dois países core que falam a mesma língua: França e Alemanha. A integração política é importante. Depois temos os pontos mais negativos, o crescimento do populismo que vemos em Itália, no Brexit, vemos países como a Suécia. Mesmo em Espanha passou-se um bocadinho o que se passou aqui, portanto quem governa não é quem tem mais votos, é apenas uma coligação de todos os partidos de esquerda.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.