Portugal Exportador: um evento que privilegia o ‘network’ entre empresas

A 18.ª edição contou com 834 visitantes, um valor ligeiramente abaixo do ano passado, no entanto registou-se um aumento no tempo de permanência dos visitantes no evento.

28 Outubro 2023, 19h00

A 18ª. edição do Portugal exportador, que é um evento dedicado à internacionalização empresarial, realizou-se no dia 19 de outubro e contou com a participação de cerca de 834 visitantes, segundo a organização. Este é um evento “fora do comum”, uma vez que que tem como objetivo fomentar o networking e a troca de experiências, sendo que o seu formato não é o de um seminário ou o de uma feira, é um formato que privilegia o networking e a partilha. Fátima Vila Maior, diretora de internacionalização da Fundação AIP, sublinha que neste evento existe um “cuidado de criar conteúdos e de trazer players que possam explicar, que possam de alguma forma dar pistas e, nalguns casos, até poder fornecer serviços às empresas exportadoras, para potenciar a sua atividade”. “Este é um evento de networking, de partilha de conhecimento, de criação de inter ajuda de parceiros. É no fundo uma coisa muito mais prática do que teórica, é um conceito que eu acho que já existe há algum tempo e que nesta altura está muito na ordem do dia. É muito importanto, e talvez por isso é que este evento continue a sser sempre um êxito a cada edição. Este é um formato muito adaptado às necessidades das pequenas e médias empresas (PME)”, diz a responsável ao JE. Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor

