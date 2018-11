Portugal foi o quarto país com maior atividade de investimento imobiliário no primeiro semestre do ano

Portugal aumentou em 35% a sua atividade de investimento no mercado imobiliário durante o primeiro semestre de 2018. Os dados revelados em comunicado pela consultora imobiliária Savills, esta segunda-feira, indicam que apesar do volume de negócios no período homólogo ter diminuído em 5%, mantém-se 42% acima da média dos últimos 10 anos.

Nos primeiros seis meses de 2018, o volume total de investimento no setor a nível europeu ultrapassou os 97 mil milhões de euros, estando o nosso país apenas atrás da Irlanda (94%), da Polónia (100%) e da Holanda (176%). A participação nos principais mercados continua inalterada, representando ainda 65% do volume total.

Apesar dos volumes de investimento do primeiro semestre deste ano estarem ligeiramente abaixo em relação a 2017 no Reino Unido (-9%) e na Alemanha (-7%), em França aumentaram 27% comparativamente com o primeiro semestre do último ano devido às eleições presidenciais.

De acordo com a Savills os escritórios vão continuar a ser o setor preferencial na Europa nos próximos 12 meses, embora a procura dos investidores por ativos alternativos e de logística continue a aumentar.

O capital estrangeiro na Europa correspondeu a metade do volume total, estando em linha com a média dos últimos cinco anos. Contudo o investimento estrangeiro nos primeiros seis meses veio principalmente de países europeus, enquanto os investimentos asiáticos e americanos diminuíram em relação ao ano passado.

“Estamos a assistir a uma desaceleração da dinâmica de mercado na Europa mas, ao mesmo tempo, os indicadores permanecem positivos apesar dos riscos políticos. Assim, acreditamos que o ciclo atual pode manter-se durante algum tempo. O interesse dos investidores internacionais e domésticos no setor imobiliário europeu mantém-se elevado e esperamos que o volume de investimento comercial em 2018 esteja amplamente em consonância com o ano anterior”, refere Marcus Lemli, diretor de investimento europeu da Savills.