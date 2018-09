Portugal já recebeu 19 migrantes resgatados pelo navio Aquarius

Ler mais

Portugal recebeu esta terça-feira à tarde 19 dos migrantes que em julho foram resgatados pelo navio humanitário Aquarius, que atracou em Itália. A informação foi confirmada num comunicado conjunto dos gabinetes do Ministro da Administração Interna e da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa que informou que os cidadãos serão acolhidos no município do Fundão.

O grupo de 19 cidadãos, recebidos numa ação humanitária concertada de Portugal, França e Espanha, é constituído por 17 homens e duas mulheres, sendo 14 provenientes da Eritreia, três da Nigéria, um do Iémen e um do Sudão.

“A chegada de mais este grupo de migrantes resulta do compromisso de solidariedade e de cooperação europeia assumido por Portugal em matéria de migrações”, disse o Governo, acrescentando que a resposta implica o trabalho coordenado de serviços das áreas governativas da Administração Interna e da Presidência do Conselho de Ministros, em particular, do Serviço de Estrangeiros e Fonteiras e do Alto Comissariado para as Migrações.

O Governo diz ter manifestado disponibilidade imediata para “participar solidariamente no processo de acolhimento”, considerando que o país “cumpre assim o seu dever de solidariedade humanitária e de contribuir para as soluções europeias para a questão da migração e das tragédias humanas que têm ocorrido no Mediterrâneo”.

Segundo a informação avançada pelo Governo, um tradutor irá acompanhar o processo de modo a “facilitar a comunicação e a integração” e está desenhado um plano que inclui aulas de português, em articulação com a delegação do IEFP local, a realização de ações formativas sobre direitos e deveres, bem como a disponibilização de informações sobre o país, nomeadamente as relacionadas com a localização geográfica, a rede de transportes local, a localização de escolas, hospitais e outras infraestruturas, o trabalho, o respeito pela religião de cada pessoa.