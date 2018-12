Portugal marca presença na cimeira da ONU sobre o clima

José Gomes Mendes, secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade vai assegurar a partir de hoje, dia 4 de dezembro, até dia 7, a representação portuguesa na 1ª fase da COP24 – cimeira da ONU – Organização das Nações Unidas sobre o Clima.

A cimeira, que se irá realizar na cidade polaca de Katowice, inclui um painel em que será apresentada a ‘Declaração de Katovice sobre Eletromobilidade’, que contará com a moderação do governante português.

Esta iniciativa juntará, entre outros, António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas; Michał Kurtyka, presidente da COP24; e Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro da Polónia.

“Na 5ª feira, 6, dia dedicado aos transportes, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade intervirá, na qualidade de presidente da Transport Decarbonisation Alliance (TDA), numa sessão dedicada à descarbonização do setor (9h00-10h00)”, adianta um comunicado do Ministério do Ambiente.

Este evento é promovido pela organização Paris Process on Mobility and Climate e contará com a intervenção da Comissária Europeia para os Transportes, Violeta Bulc.

Por seu turno, na 6ª feira, 7, José Gomes Mendes intervirá numa sessão pública de perguntas e respostas (10h00-10h30) sobre a organização que Portugal lidera e que junta países, cidades e empresas em prol da descarbonização dos transportes.

“O Secretário de Estado participa, de seguida, no Pavilhão de França (10h30-12h30), na apresentação de dois documentos (sobre descarbonização dos transportes e da logística) elaborados pelas comunidades de interesse da TDA”, assegura o referido comunicado.

O Ministério do Ambiente garante ainda que na sexta-feira, dia 7 (15h00-18h00), “José Gomes Mendes intervém numa sessão temática sobre transportes, abordando os principais obstáculos à descarbonização e identificando as soluções para os países contornarem esses entraves”.