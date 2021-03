Portugal na cauda da Europa em número de pessoas vacinadas contra a Covid-19

O Reino Unido é o terceiro país a nível mundial, e o primeiro da Europa, com mais pessoas vacinadas contra a Covid-19. Portugal surge muito abaixo dos seus congéneres europeus, mas ainda assim, com uma taxa de vacinação de 2,60% – superior à do Reino Unido (1,27%), mas inferior à vizinha Espanha. Conheça os países com mais doses aplicadas da vacina contra a Covid-19, segundo o portal “Our World in Data”.

14 - Portugal Portugal é 14ª país europeu com mais pessoas vacinadas. Até ao momento, 886 mil portugueses ja receberam uma das vacinas aprovadas contra a Covid-19. 10 - Sérvia 1,5 milhões de doses aplicadas 9 - Roménia 1,57 milhões de doses aplicadas 8 - Polónia 3,38 milhões de doses aplicadas 7 - Espanha 3,41 milhões de doses aplicadas 6 - Itália 4,58 milhões de doses aplicadas 5 - França 4,68 milhões de doses aplicadas 4 - Rússia 5,25 milhões de doses aplicadas 3 - Alemanha 6,6 milhões de doses aplicadas 2 - Turquia 9,1 milhões de doses aplicadas 1 - Reino Unido 21,3 milhões de doses aplicadas