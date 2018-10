Portugal quer estabelecer cooperação com estado indiano do Punjab

O governo português pretende estabelecer uma relação de cooperação com o estado indiano do Punjab, na sequência da visita ao nosso país do Ministro dos Impostos, Recursos Hídricos, Irrigação e Minas e Geologia do Estado do Punjab, Sukhbinder Singh Sarkaria, para um encontro com o seu homólogo nacional, que teve lugar esta tarde, dia 31 de outubro.

“Em cima da mesa de trabalhos estiveram dois temas principais: a cooperação sobre produção agrícola e a partilha de conhecimento no domínio do regadio”, destaca um comunicado do Ministério da Agricultura.

O mesmo documento acrescenta que “com esta visita, pretende-se estabelecer um relação de cooperação com Portugal, com os produtores agrícolas e empresas portuguesas, sobretudo nas áreas do desenvolvimento da tecnologia agrícola, designadamente fertilização do solo, sanidade, sementes, mecanização, agricultura biológica e irrigação”.

“O objetivo da cooperação é aumentar a produção e produtividade agrícola e promover uma boa gestão dos recursos hídricos no Punjab”, adianta o referido comunicado, observando que, “para Portugal, esta visita constitui uma importante oportunidade de aprofundar as relações comerciais com aquele país, que representa um potencial acima dos mil milhões de consumidores”.

“De resto, ainda recentemente o Governo português concretizou a abertura de importantes mercados na Índia: leite e produtos lácteos, pêras e maçãs”, conclui o comunicado do Ministério da Agricultura.