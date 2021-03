Portugal regista mais 11 mortes e 568 casos de Covid-19

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira, 19 de março, revela que Portugal tem um total de 816.623 casos confirmados de Covid-19, mais 568 face ao dia anterior. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 16.754, com mais 11 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

Os dados da DGS apontam que atualmente existem 329.203 casos registados no Norte (mais 146), 116.544 no Centro (mais 104), 309.421 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 223), 20.379 no Algarve (mais 21), 3.935 casos na Região Autónoma dos Açores (mais 13), 8.292 na Região Autónoma da Madeira (mais 40) e 28.849 casos no Alentejo (mais 21).

Quanto ao número de mortes, do total das 16.754 óbitos, 5.287 registam-se no Norte (mais dois), 2.983 no Centro (mais quatro), 7.074 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 4). O Algarve mantém-se com 351 mortes por Covid-19, não tendo registado nenhum óbitos nas últimas 24 horas, o mesmo aconteceu no Alentejo que não continua com 966 mortes. A Região Autónoma dos Açores não teve nenhuma morte desde ontem e permanece com 28 óbitos, ao contrário da Madeira que elevou o número para 65 com o acréscimo de uma morte desde quinta-feira.

Notícia em atualização