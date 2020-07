Portugal regista mais 312 casos e mais três mortes por Covid-19

Portugal conta com um total de 48.077 casos confirmados da Covid-19, mais 312 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, 16 de julho. O número de vítimas mortais por infeção com o novo coronavírus cresceu para 1.682, o que corresponde a mais três mortes nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico divulgado esta tarde indica que, até à data, foram registados 415.851 casos suspeitos e 1.735 pessoas ainda aguardam os resultados das análises laboratoriais da Covid-19. Atualmente existem 366.039 casos não confirmados após as análises, e 35.150 encontram-se sob vigilância das autoridades de saúde.

Atualmente existem 447 internados, dos quais 67 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e 32.476 casos recuperados em Portugal, mais 366 do que os registados no dia de ontem.

A DGS indica que, atualmente, existem 18.293 casos registados no Norte, 4.340 no Centro, 23.806 em Lisboa e Vale do Tejo, 764 no Algarve, 623 casos no Alentejo, 152 casos na Região Autónoma dos Açores e 99 na Região Autónoma da Madeira.

Do total das 1.682 mortes, 827 foram no Norte, 251 no Centro, 555 em Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Algarve, 15 nos Açores, 19 no Alentejo, não se registando nenhuma na Madeira.

Em relação aos sintomas da Covid-19, os mais referidos são tosse (36%), febre (28%), dores musculares (21%), cefaleias (20%), fraqueza generalizada (14%) e dificuldades respiratórias (10%).