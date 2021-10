Portugal regista mais sete mortes e 449 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal conta com um total de 1.071,114 casos confirmados de Covid-19, mais 449 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo 3 de outubro. O número de vítimas mortais do novo coronavírus subiu para os 17.993 verificando-se mais sete vítimas mortais nas últimas 24 horas.

Atualmente existem 342 internados (mais cinco), dos quais 69 (mais quatro) estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e 1.022,754 casos recuperados em Portugal, mais 332 do que os registados ontem.

A DGS revela que atualmente existem 410.805 casos registados no Norte (mais 135), 143.150 no Centro (mais 62), 414.150 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 181), 42.790 no Algarve (mais 19), 8.898 casos na Região Autónoma dos Açores (mais 16), 12.318 na Região Autónoma da Madeira (mais 15) e 39.003 casos no Alentejo (mais 21).

Do total das 17.993 mortes, 5.558 registam-se no Norte (mais duas), 3.149 no Centro (mais uma), 7.678 em Lisboa e Vale do Tejo (mais três), 466 no Algarve (mais uma), 42 nos Açores, 1.028 no Alentejo. Registam-se 72 mortes por Covid-19 na Madeira.

No total de casos confirmados, registam-se 494.897 do sexo masculino e 575.483 do sexo feminino, existindo 734 desconhecidos. Em termos de óbitos contabilizam-se 9.438 homens e 8.555 mulheres. Encontram-se em vigilância 27.560 pessoas, mais 75 que no dia de ontem. Registam-se ainda 30.367 casos ativos, mais 110 do que o verificado ontem.

O grupo etário com o maior número de casos verifica-se entre os 40 e 49 anos, com 77.067 homens e 94.874 mulheres, aos quais se acrescentam 76 pessoas de sexo desconhecido, num total de 171.941 casos. O maior número de óbitos regista-se acima dos 80 anos, com 5.382 homens e 6.351 mulheres, num total de 11.733 mortes.

A incidência a nível nacional é de 101,7 casos de infeção por Covid-19 por cada 100 mil habitantes e em Portugal Continental de 103,0 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. O Rt a nível nacional está em 0,89 e em Portugal Continental é de 0,89.