Portugal sairá “com êxito” da vigilância pós-programa ao saldar totalidade da dívida

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que Portugal sairá, com êxito, da vigilância pós-programa de ajuda externa assim que saldar a dívida à instituição, o que o Governo disse fará na totalidade até ao final do ano.

De acordo com equipa do FMI – que está em Lisboa no âmbito da sétima avaliação pós-programa –, “a antecipação dos reembolsos ao FMI reflete as condições de acesso aos mercados favoráveis de Portugal e enviam um sinal positivo aos investidores e aos mercados”.

Segundo a instituição liderada por Christine Lagarde, estas operações são “financeiramente vantajosas”, porque Portugal consegue melhorar o perfil de maturidade da dívida pública e gerar poupanças na fatura com juros.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que Portugal vai pagar até ao final do ano a totalidade da sua dívida ao FMI, num discurso em que salientou a importância de se reduzirem encargos para futuro.

Assim, refere o FMI, combinada com uma forte política de manutenção de reservas, tal contribuirá ainda mais para a criação de “defesas financeiras” contra eventuais adversidades no futuro.

“Assim que o pagamento anunciado tiver lugar, Portugal sairá do Pós-Programa de Monitorização”, sinaliza.