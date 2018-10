Portugal tem 40 novos hotéis em processo de licenciamento

Entraram em processo de licenciamento nos primeiros seis meses deste ano 40 novos projetos de hotéis em Portugal Continental, de acordo com a informação divulgada esta quarta-feira, 10 de outubro, pela Confidencial Imobiliário.

O pipeline imobiliário (sistema que monitoriza as novas obras em lançamento, tendo por base a informação do licenciamento de obras e da certificação energética) de hotéis tem vindo em crescimento, com o número de projetos em carteira a subir 60% em 2017 (80 unidades), depois um aumento de 47% registado no ano anterior (de 34 projetos em 2015 para 50 em 2016).

Com os 40 projetos registados nos primeiros seis meses de 2018, a carteira de hotéis em pipeline contabilizado nos últimos três anos cresce para as 204 unidades. Lisboa e Porto continuam a ser os destinos de investimento de eleição, com a cidade do Norte a acolher 11 dos 40 novos hotéis e a capital portuguesa seis projetos.

A região do Algarve vai receber dois projetos, nomeadamente em Aljezur e Faro. Ao nível da dimensão a cidade de Gaia é quem recebe o projeto com maior área (mais de 15 mil m2), com as restantes unidades contabilizadas a registarem áreas abaixo dos 10 mil m2.