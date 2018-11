Portugal tem uma jovem ‘chef’ pronta para ser a melhor da Europa

Portugal tem, pela primeira vez, uma ‘chef’ a concorrer no ‘European Young Chef Award‘, que este ano está a decorrer, entre este domingo e segunda-feira (25 a 26 de novembro), em Galway, na Irlanda. Beatriz Costa, de 18 anos, é a nossa representante neste concurso gastronómico para jovens ‘chefs’ europeus, onde irá competir com outros profissionais e com pratos tradicionais de outras regiões da Europa. Esta ‘chef’ foi a grande vencedora da última edição do MYCA, o ‘Minho Young Award Chef’, que elegeu em maio passado o melhor jovem ‘chef’ da região do Minho.

Nos últimos meses, juntamente com o professor Filipe Costa, da Didáxis, a Escola Cooperativa de Vale S. Cosme, em Riba d’Ave – onde a jovem ‘chef’ estudou – e o ‘chef’ Renato Cunha, Beatriz Costa fez “um estudo exaustivo do prato” que vai apresentar neste concurso gastronómico na Irlanda – o arroz em vinha d’alhos – “para compreender melhor os ingredientes e aperfeiçoar a obra”, de acordo com um comunicado do MYCA.

O mesmo documento esclarece que o prato que Beatriz Costa vai levar à competição em Galway: será “um arroz de tacho cozido num mistura de água, entrecosto estufado e vinho tinto (…), com o objetivo de representar a região do Minho.

Para concretizar a sua proposta, Beatriz Costa levou na mala para a Irlanda entrecosto, cebolas, alhos, chouriças e outros ingredientes minhotos, com o objetivo de valorizar a região, o seu receituário, os seus produtos endógenos e a sua riqueza diferenciadora no que diz respeito à gastronomia. Beatriz Costa quer trazer para o Minho o primeiro lugar neste concurso e respira confiança: “os jurados vão-se render ao sabor do arroz em vinha d’alhos”, promete.

“É um prato verdadeiramente minhoto, com feijões terrestres, produzidos em Arcos de Valdevez, mas também equilibrado, com hidratos de carbono, proteína e vegetais”, defende o cozinheiro minhoto Renato Cunha, mentor de Beatriz Costa na preparação para os ‘European Young Chef Award’. “Queremos mostrar o melhor dos dois mundos ao júri”, garante Renato Cunha, acrescentado que “o Minho é sabor, é alma, é rústico, mas com pleno sabor: queremos mostrar uma região vanguardista e autêntica”. O ‘chef’ explica ainda que pretenderam “elevar” o prato e apostar na inovação e no sabor sem descurar a sua caracterização.

“Treinaram vezes sem conta a apresentação do prato, arriscando na criatividade e trazendo elementos vegetais com técnicas mais modernas. Para chamar a atenção do júri, Beatriz levará também um pequeno tacho em barro com arroz de grelos”, revela ainda o referido comunicado do MYCA.

Recorde-se que “o Minho é atualmente a primeira e única região portuguesa de gastronomia nacional. Geograficamente, esta província é conhecida como a região verde de Portugal; gastronomicamente, é a terra do bacalhau à minhota, das papas de sarrabulho, dos rojões, do cozido à portuguesa e do caldo verde. “O Minho tem vindo a desenvolver nos últimos anos a sua gastronomia, aliando a tradição à inovação dos seus pratos, tentando corresponder às exigências de um público cada vez mais diferente”, assinala o comunicado do MYCA.

Por isso, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo tem apostado na tónica do turismo gastronómico com as licenciaturas em Turismo e Engenharia Alimentar, prevendo, para o próximo ano, a criação de uma licenciatura de Gastronomia e Artes da Cozinha, em parceria com o Turismo de Portugal.

O concurso do MYCA, ganho por Beatriz Costa em maio passado, foi organizado pelo Consórcio Minho IN, que integra as três Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, Cávado e Ave, pelo IGCAT – Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes e Turismo e pela Plataforma das Regiões Gastronómicas.