Portugal teve a maior redução (-9%) de emissões de dióxido de carbono (CO2) na União Europeia e mais do triplo da média europeia (-2,6%) em 2018 face ao ano anterior, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.

Os números do gabinete estatístico da UE registam uma redução de 2,6% das emissões de CO2 provenientes da combustão de combustíveis fósseis na UE, com Portugal a liderar a tabela, com uma quebra de 9% de 2017 para 2018.

