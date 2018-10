Português escolhido para liderar Vodafone Espanha

O gestor português António Coimbra vai ser o novo presidente da Vodafone Espanha, a partir de janeiro de 2019, após a saída do atual presidente executivo Francisco Román, anunciou a filial espanhola do grupo de telecomunicações britânico, esta segunda-feira.

“A Vodafone Espanha anuncia hoje que Francisco Román, presidente da Vodafone Espanha e da Fundação Vodafone Espanha, informou a empresa de sua decisão de deixar a empresa em 31 de dezembro. A partir de 1 de janeiro de 2019, António Coimbra irá adicionar a Presidência da Empresa e a sua Fundação às suas funções de CEO da Vodafone Espanha”, pode ler-se no comunicado.

António Coimbra vai acumular a função de presidente com a de administrador-delegado da Vodafone Espanha.

“Paco Román é uma referência para todos os que fazem parte da Vodafone na Espanha, e tem sido uma pessoa-chave no desenvolvimento do nosso negócio em Espanha e é um modelo do que representa a nossa cultura e valores”, afirma António Coimbra, no mesmo comunicado.

Licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, o gestor português iniciou a sua carreira na Siemens em 1987. Ingressou na extinta Telecel – mais tarde Vodafone – em setembro de 1992, como diretor de vendas diretas. Dois depois assumiu o cargo de diretor de marketing na operadora.

António Coimbra foi presidente executivo da Vodafone Portugal durante quase três anos, substituindo António Carrapatoso no cargo do qual saiu em setembro de 2012 para assumir funções como CEO das operações da Vodafone em Espanha.

O gestor foi administrador da Vodafone em Portugal desde 1995 e passou a CEO em 2009.