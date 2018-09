Portuguesa WeDo Technologies fecha acordo com a Amazon

Ler mais

A Amazon Web Services (AWS) fechou um acordo com a WeDo Technologies para o fornecimento de soluções tecnológicas de garantia de receitas e gestão de fraude e risco.

Anunciado hoje, 26 de setembro, a empresa do grupo Sonae irá prestar serviços para uma operadora de telecomunicações “de topo” nos Estados Unidos da América, avança o comunicado.

Em causa está o software patenteado RAID, que será integrado na infraestrutura de business support system (BSS) baseada na cloud da Amazon. “Há uma tendência cada vez maior no setor das comunicações em utilizar infraestruturas cloud para obter os benefícios de flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos necessários para conseguir agilidade e vantagem competitiva”, revela a empresa nacional.

Rui Paiva, CEO da WeDo Technologies, afirma que “a WeDo está muito satisfeita por trabalhar com uma das operadoras móveis mais inovadoras dos EUA, que está a acelerar a sua estratégia de crescimento”.

Juntamente com a implementação do RAID na AWS, a empresa portuguesa está a trabalhar no sentido de acelerar a colocação no mercado de soluções de gestão de risco para Internet of Things (IoT). A WeDo vai fornecer aos clientes de IoT da AWS ”uma proteção completa para os ajudar a dar resposta a algumas das questões mais desafiantes em torno da gestão de fraude e garantia na IoT” declara a nota.

A Amazon Web Services prepara-se para abrir um escritório em Lisboa com o objetivo de “apoiar a crescente base de clientes em Portugal”. Com este escritório, a Amazon passa a estar presente em 19 países europeus.