Portugueses entre os europeus com opinião mais favorável sobre a UE

Portugal é o terceiro Estado-membro com opinião mais favorável em relação à União Europeia (UE), com mais de 59% dos portugueses a afirmar que tem uma imagem positiva da UE. A conclusão é do Eurobarómetro, divulgado esta terça-feira, que mostra que o sentimento de cidadania europeia é particularmente intenso entre os mais cidadãos jovens.

De acordo com os dados do Eurobarómetro, a opinião pública portuguesa assume uma “posição substancialmente pró-europeia”, apenas superada pela Irlanda (63%) e Bulgária (63%). A média europeia, no que toca à imagem que os Estados-membros têm da UE, fixa-se nos 42%, com a Itália (33%), Grécia (31%) e República Checa (31%) a fechar o ranking com os níveis de aceitação mais baixos.

Em Portugal, o número de portugueses que considera positiva a imagem da UE aumentou ligeiramente desde outubro de 2018 (mais seis pontos percentuais). Ao mesmo tempo, reduziu-se o número de portugueses que expressaram uma imagem neutra da UE, o que se traduziu numa queda dos 34% em 2018 para 29% no outono de 2019 (altura em que foi realizado este eurobarómetro). Já a percentagem de portugueses que tem uma imagem negativa da UE fixou-se em 11%.

O sentimento de cidadania europeia é particularmente intenso entre os mais jovens (94%) e estudantes (94%). Já Os cidadãos mais idosos, com menor escolaridade, que estão fora do mercado do trabalho e que residem em aldeias e zonas rurais são os mais críticos em relação ao papel da UE. Ainda assim, apenas 25% dos inquiridos consideram que Portugal poderia enfrentar um futuro melhor fora da UE.

Os dados do Eurobarómetro mostram, aliás, que Portugal é o Estado-membro que mais concorda com a existência de uma partilha de valores no espaço europeu. A liberdade de circulação (59%) e a moeda única (42%) são as ideias principais que os portugueses associam à UE, tal como acontece com nos restantes Estados-membros. Já 6% dos portugueses associam a UE a um desperdício de dinheiro.